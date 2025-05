PM inicia força-tarefa contra incêndios durante estiagem

A Polícia Militar Ambiental deu início, neste domingo (26), a uma operação especial de fiscalização ambiental em todo o estado de São Paulo. A força-tarefa segue até a próxima quinta-feira (30) e faz parte do calendário estratégico de prevenção a incêndios florestais e crimes ambientais durante o período de estiagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante cinco dias, as equipes da PM Ambiental vão atuar em áreas agrícolas, unidades de conservação, faixas de domínio de rodovias e ferrovias, além de promover patrulhamentos preventivos em regiões urbanas e rurais. O objetivo é coibir queimadas ilegais, soltura de balões e outros crimes ambientais previstos na Lei Federal nº 9.605/98.

Entre as atividades previstas estão o monitoramento de canaviais, a verificação de Planos de Prevenção a Incêndios (PPI) em propriedades rurais, diagnóstico de aceiros em áreas com vegetação nativa e vistorias em vicinais e trechos de risco para queimadas. A soltura de balões, comum nesta época do ano, também será alvo de ações repressivas.