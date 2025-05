Campinas registra 181 mil multas por velocidade e avanço de sinal

Segundo a Emdec, essas atitudes imprudentes estão diretamente associadas aos acidentes mais graves. Em 2024 , das 130 mortes no trânsito analisadas, 33 foram causadas por excesso de velocidade e oito pelo desrespeito à sinalização , como o avanço de semáforo. “ Menos de 1% dos motoristas que passam pelos radares são multados . Não há indústria da multa, há um esforço para evitar que a imprudência de poucos cause mortes e feridos, marcando famílias para sempre”, afirma Vinicius Riverete , presidente da Emdec.

Campinas registrou 254.338 infrações de trânsito nos primeiros quatro meses de 2025, de acordo com dados da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas). O excesso de velocidade responde por 57,2% das autuações — um total de 145.599 flagrantes . Já o avanço de sinal vermelho soma 36.670 ocorrências , ou 14,4% do total. Juntos, esses dois comportamentos perigosos representam quase 72% das infrações registradas pelos equipamentos de fiscalização eletrônica no período.

Além do número de infrações, os flagrantes captados pelos radares revelam situações extremas de risco, como motociclistas trafegando a mais de 100 km/h em vias com limite de 50 km/h, casos registrados em maio nas avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodriguez. Também são frequentes registros de condutores que escondem a placa em corredores do BRT ou que costuram entre veículos para furar o sinal vermelho, como em um flagrante na rua Plínio Pereira Neves, na região do Piçarrão.

Na John Boyd Dunlop, próximo ao Terminal BRT Satélite Íris, uma motocicleta que avançava o sinal vermelho em alta velocidade colidiu com outra no momento do retorno, causando um acidente grave.

Ações conjuntas, educação e infraestrutura

Para enfrentar o problema, a Emdec intensificou as ações integradas de fiscalização com a Polícia Militar. No primeiro quadrimestre, foram realizadas 106 operações, que identificaram 3.823 infrações e resultaram em 841 remoções ao Pátio Municipal. Mais de 73% das autuações foram cometidas por motociclistas.