Câmara vota doação de áreas para saúde e educação no Village

A Câmara Municipal de Campinas vota em definitivo, na sessão desta segunda-feira (26), o Projeto de Lei Complementar do Executivo que oficializa a destinação de áreas do loteamento Village Campinas para a implantação de unidades de saúde e educação. A votação será realizada na 31ª Reunião Ordinária, com início às 18h, no Plenário.

Segundo a proposta, o objetivo é regularizar a área prevista para uma unidade educacional conforme a Lei Complementar nº 392/2022, e também a área onde será construído o Centro de Saúde Village, obra contemplada no programa Novo PAC Saúde, do governo federal.

Antes do início das obras, no entanto, o Executivo ainda precisa cumprir uma série de etapas técnicas, como a elaboração dos projetos executivos, aprovação da Vigilância Sanitária, obtenção da matrícula definitiva do terreno, realização de licitação e assinatura do contrato com a empresa vencedora.