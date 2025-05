Ilha de calor chega a 6,7°C em Indaiatuba e acende alerta

Uma distância de apenas 3,7 quilômetros foi suficiente para revelar um abismo térmico em Indaiatuba (SP). Entre dois pontos da cidade, um urbano e outro rural, a diferença de temperatura chegou a 6,7°C no inverno, de acordo com pesquisa de doutorado defendida por Larissa Zezzo no Instituto de Geociências da Unicamp. O estudo mostrou que as chamadas ilhas de calor urbanas (ICUs) foram mais intensas justamente na estação mais seca do ano, entre maio e julho de 2022.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os dados foram obtidos em dez pontos do município e apontam que o fenômeno é mais recorrente à noite, quando o concreto e o asfalto ainda irradiam o calor acumulado durante o dia. “Por volta das 21h é quando as ilhas de calor mais se destacam”, explica Zezzo. A pesquisa constatou que ao menos 10% dos dias de julho apresentaram magnitudes extremamente altas de ICU.

A pesquisa é pioneira no mapeamento de ICUs em cidades de pequeno e médio porte com clima tropical, uma lacuna até então pouco explorada. “Não é porque a cidade é de médio porte que a magnitude do fenômeno é pequena”, reforça a professora Priscila Coltri, diretora do Cepagri e orientadora da tese.

Alerta para o futuro da cidade