Show “Rock ao Piano” traz clássicos de 1975 a Campinas

O pianista Bruno Hrabovsky apresenta nesta quarta-feira (28), às 20h, no Teatro Castro Mendes, o espetáculo “Rock ao Piano – Especial 1975”, em única apresentação na cidade. A performance traz arranjos inéditos de clássicos do rock nacional e internacional lançados naquele ano, todos executados em piano acústico, sem amplificações ou efeitos.

Com interpretações emocionantes de músicas como “Bohemian Rhapsody” (Queen), “Wish You Were Here” (Pink Floyd), “Fly by Night” (Rush), “Ovelha Negra” (Rita Lee) e “Tente Outra Vez” (Raul Seixas), o concerto propõe uma viagem nostálgica por um dos anos mais marcantes da história do rock.

“O ano de 1975 foi mágico para o rock. É impressionante quantas músicas icônicas nasceram ali. Este show é uma viagem no tempo, um mergulho de duas horas em obras que moldaram gerações”, explica Hrabovsky.