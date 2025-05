Motorista bêbado bate em muro e é preso com arma ilegal

Um homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo irregular após bater o carro em um muro de residência, no bairro Jardim Ypê Pinheiros, em Mogi Guaçu, durante o final de semana. Ele estava embriagado e portava uma pistola calibre .22, cuja permissão de posse estava vencida desde 2023.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o levou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

No local do acidente, o proprietário do imóvel relatou que a ex-esposa do condutor foi chamada e recebeu uma mochila pertencente a ele. Diante da suspeita de que o homem estivesse armado, os policiais realizaram a vistoria da bolsa, onde encontraram a pistola calibre .22 com 13 munições.