Ladrão rouba casa, foge para matagal e ainda agride PM

Um ladrão de residências foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sábado (25), no bairro Tucura, em Mogi Mirim, após ser flagrado com produtos furtados em um terreno baldio. Durante a abordagem, o suspeito ainda agrediu os policiais com chutes e ofensas, segundo a corporação.

Os agentes patrulhavam a região quando foram acionados por populares, que relataram ter visto um homem pular o portão de uma casa carregando uma mochila. Com as características do suspeito, os policiais iniciaram buscas e encontraram o homem escondido em meio ao lixo e vegetação espinhosa em um terreno da região.

Na tentativa de abordagem, o suspeito resistiu com violência, mas acabou contido e detido. Dentro da mochila foram encontrados diversos objetos furtados, alguns dos quais reconhecidos pela vítima, morador da residência invadida.