Dupla é baleada após atirar contra viaturas da PM em Campinas

Dois homens foram baleados no final da noite de sexta-feira (23), após atirarem contra viaturas da PM (Polícia Militar), em Campinas. A ação envolveu perseguição na região do distrito do Ouro Verde e nenhum agente ficou ferido. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma pessoa não identificada emparelhou seu veículo com uma viatura da Polícia Militar e comunicou os policiais militares que estava sendo perseguida por dois homens em um Fiat Uno.

Os policiais localizaram o carro, tentando fazer a abordagem, mas o passageiro do veículo efetuou disparos contra a viatura. Uma perseguição foi iniciada, sendo que durante o acompanhamento foram efetuados mais disparos de arma de fogo contra a viatura.