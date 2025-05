Suspeito morre após troca de tiros com policial militar

Um homem morreu após trocar tiros com a PM (Polícia Militar) durante um assalto no bairro Parque São Jorge, em Campinas, na noite de sexta-feira (23). Outros dois criminosos foram presos e ninguém mais ficou ferido. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com as informações recebidas, uma sobrinha da vítima, havia visto através de imagens de câmeras de segurança, que três indivíduos haviam abordado a vítima em frente à residência dele e acionou a Polícia Militar.

A vítima foi amarrada e agredida pelos roubadores. Após cerca de vinte minutos dentro do imóvel, os suspeitos perceberam que policiais militares haviam chegado no local e saíram da residência da vitima levando um telefone celular e a quantia de R$ 19.720.