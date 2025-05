Crianças em situação de abandono são resgatadas em Mogi Guaçu

Duas crianças - uma de seis e outra de dois anos - foram resgatadas pela PM (Polícia Militar), na madrugada desta sexta-feira (23), em Mogi Guacu. A mãe não estava no local na hora, porque havia fugido do marido, que a estava agredindo.

Os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência no bairro Guaçu-Mirim, onde foi constatada a situação de abandono de incapaz. No local, a equipe encontrou as duas crianças sozinhas e em condições precárias de higiene e segurança, sem a presença de qualquer responsável. O Conselho Tutelar foi acionado, comparecendo uma conselheira que adotou as medidas de proteção imediata para as crianças.

Durante a ocorrência, a mãe das crianças chegou ao local e disse que saiu da residência para fugir das agressões físicas e psicológicas do companheiro. As crianças permaneceram aos cuidados de uma pessoa de confiança da família, que ficou como responsável provisória.