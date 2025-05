Idosa de 85 anos é ameaçada de morte pelo próprio filho

Uma idosa de 85 anos foi ameaçada de morte pelo próprio filho de 50 anos em Mogi Mirim. O caso aconteceu na sexta-feira (24) e o suspeito foi preso pela PM (Polícia Militar).

Segundo a PM, os agentes foram acionados para atender ocorrência no Parque das Laranjeiras, na qual a solicitante informava que seu vizinho estaria armado de faca e ameaçando a mãe dele. A vítima discutiu com ele, após ela perguntar sobre um relógio que ele teria vendido sem sua permissão.

Neste momento, de acordo com a PM, ele a segurou pelo braço, mas não a machucou, porém, na delegacia, a irmã do agressor relatou que ouviu, por telefone, o momento em que sua mãe dizia para que ele largasse a faca e foi possível ouvir a agressividade do autor.