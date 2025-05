CP decide pela continuidade de investigação contra Vini

A Comissão Processante que apura possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Vini Oliveira (Cidadania) decidiu dar continuidade ao processo que pode levar à cassação de seu mandato. O parecer preliminar apresentado pelo relator, vereador Nelson Hossri (PSD), foi aprovado por dois votos a um. O único voto divergente foi do vereador Nick Scheider (PL), que apontou fragilidade nos fundamentos da denúncia e defendeu que a apuração ocorra em instâncias mais adequadas, como o Conselho de Ética.

A denúncia foi protocolada pela médica Daiane Copercini, que acusa Vini de ter agido de forma agressiva e desrespeitosa durante uma “fiscalização” realizada no Hospital Mário Gatti no dia 1º de janeiro de 2025, primeiro dia de seu mandato. Segundo a denúncia, ele teria invadido consultórios, filmado pacientes e servidores sem autorização, e feito acusações públicas contra profissionais da saúde. O episódio gerou uma série de reações, incluindo uma representação no Ministério Público e a abertura de processo no CREMESP.

Para Hossri, o caso tem elementos suficientes para prosseguir. Em seu relatório, ele afirma que “o uso desmedido e abusivo do poder de fiscalização pode prejudicar os serviços públicos essenciais” e que a denúncia “apresenta narrativa consistente, apoiada em provas documentais, audiovisuais e testemunhais”. A presidente da comissão, Mariana Conti (PSOL), também votou pela continuidade da apuração.

