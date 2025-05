Após queda de laje, CS Sirius Cosmos retoma atendimentos

O Centro de Saúde (CS) Sirius Cosmos, em Campinas, volta a atender normalmente a população a partir da próxima segunda-feira, 26 de maio, no prédio original da unidade, após conclusão das obras de reparo iniciadas em abril. A estrutura havia sido interditada no dia 15 de abril, quando uma laje externa que sustentava aparelhos de ar-condicionado desabou, exigindo interdição do local por questões de segurança.

A previsão inicial era de 90 dias para a conclusão da obra, mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura entregou o prédio reformado nesta quinta-feira, 22 de maio. Além da laje, os equipamentos danificados também foram substituídos. Durante o período de interdição, as equipes e serviços foram transferidos para outras duas unidades da região do Satélite Íris.

A Prefeitura de Campinas acionou judicialmente a empresa responsável pela obra, já que a unidade havia sido inaugurada recentemente, em março de 2024, e ainda estava no período de garantia. O Ministério Público também foi notificado.