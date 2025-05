Radares serão ativados no entorno de mais uma estação do BRT

A partir de 2 de junho, a região da Estação BRT Bandeirantes, na avenida John Boyd Dunlop vai receber monitoramento eletrônico para coibir excesso de velocidade e avanço de sinal. A medida é parte de uma estratégia da Emdec para reforçar a segurança no entorno das estações do BRT, que têm registrado aumento no fluxo de pedestres e acidentes.

A nova fiscalização será instalada nas marginais da John Boyd — Nadir Dias de Oliveira e Tom de Araújo — e atuará nos dois sentidos da via. Os equipamentos serão remanejados de outros pontos e vão verificar o respeito ao limite de 50 km/h, além do cumprimento da sinalização semafórica. Apenas neste ano, desrespeito à velocidade e ao semáforo somaram 182 mil das 254 mil infrações registradas em Campinas, o equivalente a 72% do total.

De acordo com a Emdec, os dois comportamentos de risco estão diretamente ligados a 41 mortes no trânsito em 2024. “Adotamos a estratégia de remanejar radares existentes para reforçar a segurança nas travessias dos corredores BRT”, afirmou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete. “Fiscalizar para mudar comportamentos é o recurso que o Poder Público tem para salvar vidas no trânsito e evitar acidentes, principalmente atropelamentos”, completou.

Acidentes frequentes no trecho