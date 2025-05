Campanha distribuiu quase 3 mil cobertores para moradores de rua

A operação inverno de Campinas já soma 1.710 abordagens a pessoas em situação de rua desde 1º de maio, quando teve início. A ação segue até o fim de setembro com foco na proteção da população vulnerável durante os meses mais frios do ano. Nas três primeiras semanas, foram entregues 2.824 cobertores em diversos pontos da cidade e 221 pessoas aceitaram acolhimento no Serviço de Acolhimento Municipal para Migrantes (Samim).

Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, a operação conta com equipes que percorrem as ruas diariamente oferecendo pernoite, alimentação, banho e apoio psicossocial. Na terceira semana da campanha (de 12 a 18 de maio), foram realizadas 552 abordagens — 453 homens, 76 mulheres, 17 idosos e 6 pessoas LGBTQIA+ — e distribuídos 1.007 cobertores, maior volume semanal registrado até o momento. Houve ainda 91 acolhimentos no Samim.

A segunda semana (de 5 a 11 de maio) continua sendo a de maior número de abordagens (659), mas a terceira lidera em número de cobertores entregues. Homens adultos seguem como o perfil predominante entre os atendidos, representando 81% das abordagens, com aumento gradual no número de mulheres e idosos acolhidos.