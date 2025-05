Indaiatuba em alerta para aumento no risco de incêndios

A Defesa Civil de Indaiatuba registrou sete focos de incêndio desde o início de 2025, sendo quatro apenas no mês de maio, com início do período de estiagem. A temporada de seca, que se estende de maio a setembro, favorece a propagação do fogo por conta da baixa umidade do ar, ausência de chuvas e quedas de temperatura. Em 2024, foram 41 ocorrências atendidas.

A intensificação das chamas nesta época do ano exige atenção redobrada da população. “As condições climáticas desta época do ano favorecem os incêndios e com a fumaça os problemas respiratórios pioram ainda mais. A compreensão e colaboração da população são fundamentais para que os malefícios da estiagem sejam diminuídos”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Paulo Cesar Feijão.

Entre as principais recomendações estão: não queimar lixo, não acender fogueiras, não soltar balões — prática considerada crime ambiental — e não descartar cigarros ou fósforos acesos em vias públicas, terrenos baldios ou rodovias.