Não durou uma semana: banheiro de Praça de Vinhedo é depredado

Os banheiros públicos da Praça Sant’Ana, em Vinhedo, foram alvo de vandalismo menos de uma semana após a conclusão da reforma. Os atos de depredação comprometeram equipamentos básicos dos sanitários masculino e feminino, afetando o uso coletivo e o bem-estar da população.

No banheiro feminino, foram registrados danos como a retirada da luminária do teto, rompimento da parte inferior da porta de entrada, além da quebra do suporte de papel higiênico, saboneteira e válvula de descarga. Já no sanitário masculino, a tampa do vaso sanitário foi quebrada, e a mangueira do mictório e o acabamento do registro foram arrancados.

Apesar de a Praça ser monitorada pela Guarda Municipal, não há câmeras nos sanitários, medida necessária para garantir a privacidade dos usuários. Isso dificulta a identificação dos responsáveis.