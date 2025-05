80% dos jovens em centro de reabilitação são vítimas do trânsito

O dado reflete os números do Boletim de Vítimas Fatais no Trânsito de Campinas em 2024 , elaborado pela Emdec em parceria com a Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global (BIGRS) . Segundo o levantamento, 26% das vítimas fatais no trânsito da cidade eram jovens entre 18 e 29 anos .

Cerca de 80% dos jovens de até 30 anos atendidos no Centro de Reabilitação Lucy Montoro , que funciona no Hospital Boldrini , na Cidade Universitária , são vítimas de sinistros de trânsito – a maioria envolvendo motocicletas .

Para ampliar a conscientização, o instituto recebeu nesta sexta-feira uma palestra do movimento Maio Amarelo, promovida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). “As ações de educação, orientação e conscientização como as do Maio Amarelo buscam fortalecer a cultura de segurança viária com todos os públicos. No caso dos jovens, nossa intenção é ampliar o repertório sobre comportamentos de risco, contribuindo para escolhas mais seguras”, explica Mariangela Pereira, coordenadora de Educação e Cidadania da Emdec