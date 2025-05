Concha Acústica recebe festival de música neste domingo

A Concha Acústica de Campinas recebe neste domingo (25) o Festival Cultura Campineira, evento que celebra a diversidade cultural e o talento musical da cidade com entrada gratuita. A programação começa ao meio-dia e reúne bandas e artistas locais em apresentações ao vivo.

Com gêneros que vão do funk ao pop, do rock autoral à música experimental, o festival promove uma experiência sonora rica e vibrante, com estrutura de apoio ao público, incluindo praça de alimentação e bar.

Entre as atrações confirmadas estão: