GM recupera carga de R$ 8 mil e prende casal no Campo Belo

A Guarda Municipal de Campinas prendeu um casal em flagrante e recuperou uma carga roubada durante uma ação realizada no bairro Campo Belo, com apoio de denúncias no Jardim São Domingos, na região do Jardim Aurélia. No local, os agentes também encontraram drogas e materiais usados no tráfico.

Durante patrulhamento, a equipe abordou um homem com uma caixa de som pertencente a uma carga furtada. Ele alegou que teria comprado o item de um vizinho. No momento da abordagem, os guardas visualizaram um casal saindo às pressas de uma residência próxima e tentando fugir de carro, mas foram detidos em flagrante.

“Nesse momento, foi possível visualizar o casal fugindo da residência e correndo para entrar no veículo para tentar a fuga. Foram abordados em ato contínuo”, informou a GM.