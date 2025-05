RMC pode ter chuva isolada hoje, mas fim de semana será de sol

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve ter uma sexta-feira (23) com céu parcialmente nublado a nublado, e possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, os ventos sopram com intensidade moderada e as temperaturas variam entre 18°C e 26°C ao longo do dia.

Para o final de semana, a previsão é de tempo firme, com nebulosidade variável e ventos moderados no sábado. As temperaturas devem voltar a subir, favorecendo dias mais secos e com maior presença de sol.