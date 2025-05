Campinas soma 33 mil casos de dengue e tem 24 bairros em alerta

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (22) a 20ª edição do Alerta Arboviroses, que aponta 24 bairros com reforço nas ações de combate ao Aedes aegypti. O levantamento foi feito com base em indicadores de risco epidemiológico e confirma o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, zika e chikungunya.

A cidade contabiliza até o momento 33.537 casos confirmados de dengue neste ano, com três mortes. Ainda nesta semana, a cidade confirmou a primeira morte por chikungunya da história.

Bairros com reforço nas ações de combate

Leste: Centro

Centro Noroeste: Jardim Lisa, Residencial Colina das Nascentes

Jardim Lisa, Residencial Colina das Nascentes Norte: Jardim Eulina, Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Vila Esperança, Recanto Fortuna, Village, Bosque das Palmeiras

Jardim Eulina, Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Vila Esperança, Recanto Fortuna, Village, Bosque das Palmeiras Sudoeste: Eldorado dos Carajás, Jardim Santo Antônio, Jardim Santos Dumont 2

Eldorado dos Carajás, Jardim Santo Antônio, Jardim Santos Dumont 2 Sul: Vila Campos Sales, Parque da Figueira, Loteamento Parque São Martinho, Jardim San Diego, Jardim Nova Mercedes

Vila Campos Sales, Parque da Figueira, Loteamento Parque São Martinho, Jardim San Diego, Jardim Nova Mercedes Sudeste: Jardim dos Oliveiras, Jardim Amazonas, Jardim Esmeraldina, Jardim Estoril, Jardim Samambaia

Ações e monitoramento

A definição dos bairros com reforço é feita com base em critérios técnicos, como o número de casos, circulação simultânea dos vírus, densidade populacional e dificuldade de acesso aos imóveis. A medida também se estende a regiões vizinhas dos bairros listados.