VÍDEO: GCM persegue e prende ladrões de farmácias de Indaiatuba

A Guarda Civil de Indaiatuba, em atuação conjunta com as forças de segurança do Estado de São Paulo, prendeu 17 suspeitos envolvidos em roubos e furtos a farmácias do município no final de abril. A série de detenções ocorreu entre os dias 7 e 22 de maio, graças ao trabalho do COI (Centro de Operações e Inteligência), à CRIM (Central Regional de Inteligência e Monitoramento) e ao patrulhamento tático preventivo.

A mais recente prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (22), quando três homens foram detidos após perseguição iniciada em Indaiatuba e concluída no Rodoanel, em São Paulo. O veículo com placas de outra cidade chamou a atenção do COI, e os operadores acionaram as viaturas. Os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram presos e confessaram que planejavam roubar farmácias.

No dia anterior, quarta-feira (21), a Polícia Civil deflagrou a Operação Remédio Amargo, que cumpriu mandados de prisão e busca em Osasco. Um homem foi preso e foram apreendidos medicamentos controlados e dois veículos, um deles com queixa de roubo.