Câmeras fiscalizam cruzamentos da Senador Saraiva e Glicério

A Emdec ativa nesta quinta-feira (22 de maio) dois novos pontos de fiscalização por câmeras de videomonitoramento no centro de Campinas. Os locais escolhidos — os cruzamentos das avenidas Senador Saraiva com Benjamin Constant e Francisco Glicério com Aquidabã/Waldemar Paschoal — registraram dez acidentes em 2025, incluindo quatro atropelamentos.

A ação visa reforçar a segurança viária e coibir infrações que contribuíram para oito mortes no trânsito neste ano. Os equipamentos permitirão identificar e autuar motoristas por desrespeito às faixas exclusivas de ônibus, conversões proibidas, parada sobre a faixa de pedestres, estacionamento irregular, avanço semafórico, entre outros.

As câmeras contam com tecnologia de 360 graus e são operadas em tempo real por agentes da Central de Monitoramento de Operações da Emdec. As infrações são flagradas com imagens, que embasam a emissão dos autos de infração. A sinalização vertical já foi instalada nos locais, alertando para a presença do sistema.