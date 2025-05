Polícia de Campinas apreende mais de 1 tonelada de maconha

A 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Campinas, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, apreendeu nesta quarta-feira (21) mais de uma tonelada de maconha que estava escondida sob uma carga de grãos, em uma carreta abordada inicialmente na cidade de Itaí, interior do Estado. O motorista do veículo, de 42 anos, nacional do Paraguai, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação foi resultado de investigação da 2ª DISE da DEIC do Deinter 2, que apurava a chegada de grande quantidade de entorpecente transportada dentro de carga de arroz com destino à distribuição em Campinas e região. O caminhão foi interceptado na altura do km 270 da Rodovia Raposo Tavares, em Itaí, porém, devido à impossibilidade de realizar uma vistoria completa na estrada, nada ilícito foi encontrado de imediato, apesar dos indícios suspeitos — como a presença de veículos “batedores” e a confissão do próprio condutor, que admitiu ter aceitado carregar “algo a mais” junto com os grãos após entrar no Brasil.