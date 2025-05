Carro furtado há 1 ano em Campinas é recuperado em Mogi Guaçu

A Polícia Militar de Mogi Guaçu recuperou, na tarde de terça-feira (20), um carro furtado em Campinas em abril de 2024. O veículo circulava como dublê e foi localizado durante patrulhamento na Avenida Mogi Mirim. O motorista foi ouvido e liberado após prestar depoimento.

A equipe da PM estava em posse de informações sobre a circulação de um veículo com placas clonadas no município. Após localizar o automóvel e realizar a abordagem, os policiais constataram que um dos sinais identificadores estava adulterado. A placa correspondia a um veículo furtado em Campinas no ano passado.

O condutor alegou que comprou o carro há cerca de um ano na própria cidade de Campinas, sem saber da procedência ilícita. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestou depoimento.