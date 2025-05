Apartamento no Jardim Bassoli era usado para guardar drogas

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas apreenderam drogas em um apartamento no bairro Jardim Bassoli, localizado na região do distrito do Campo Grande. Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação ocorreu após denúncia anônima, que indicava que um apartamento no Condomínio M estaria sendo usado como depósito de entorpecentes, além de ser a residência de um procurado pela Justiça.

No local, os agentes não encontraram nenhum morador, mas localizaram porções de maconha no interior do imóvel. A ocorrência foi registrada no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.