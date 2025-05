Polícia prende acusado de roubar e estuprar idosa de 74 anos

A Polícia Civil de Mogi Guaçu prendeu Kleberson Gabriel Pereira, de 18 anos, suspeito de estuprar e roubar uma idosa de 74 anos durante a madrugada de terça-feira (20). Ele foi localizado no bairro Chaparral, onde também foi flagrado com 70 pedras de crack, sendo indiciado por tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 3h da manhã, dois homens invadiram a residência da vítima e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma faca e ameaçou a mulher. Ela foi levada até o quarto, onde foi amordaçada e teve o celular roubado. Durante o crime, um dos criminosos a estuprou, conforme relato prestado à Polícia Civil.

As investigações começaram no mesmo dia, e os agentes conseguiram identificar e localizar Kleberson. Durante a abordagem, ele foi encontrado com 70 pedras de crack a granel e, segundo os policiais, confessou o estupro e o roubo.