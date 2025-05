Frente fria traz chance de chuva e umidade mais alta na RMC

A aproximação e passagem de uma frente fria pelo litoral paulista poderá provocar mudanças sutis no tempo na Região Metropolitana de Campinas (RMC) entre quinta-feira (22) e o sábado (24).

Segundo a previsão do tempo, o principal efeito será o aumento da umidade relativa do ar, com pouca influência nas temperaturas. Há possibilidade de chuvas isoladas e com baixos volumes, especialmente entre o meio da tarde e o início da noite.

Nesta quinta-feira, a tendência é de predomínio de sol com céu parcialmente nublado, além da possibilidade de pancadas rápidas de chuva. A partir do anoitecer, os ventos devem ganhar intensidade moderada.