Viracopos cresce 9% e planeja romper marca dos 13 milhões

Hoje, Viracopos opera rotas internacionais regulares para Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa, Paris e Assunção, além de destinos sazonais como Bariloche e Mendoza, todos com a Azul Linhas Aéreas.

Novas rotas internacionais a caminho

A partir de junho, o aeroporto terá três novas rotas internacionais diretas com a expansão da malha aérea da Azul. Serão voos diretos para Madri e Porto, operados com aeronaves Airbus A330 Neo com 298 assentos — 34 na classe executiva. Para Madri, serão cinco frequências semanais; para Porto, três. Já em julho, Viracopos ganhará voos diretos para Montevidéu, no Uruguai, com cinco frequências semanais operadas por jatos Embraer E2, com 136 assentos.