Motorista que atropelou idoso de 94 anos é identificado

A Polícia Civil de Campinas concluiu a identificação do autor de um atropelamento que deixou um idoso gravemente ferido na Rua José Simão Chedid, no bairro Cidade Satélite Íris. O acidente ocorreu no dia 13 de maio. A vítima, João José Guimarães, de 94 anos, foi atingida por um carro quando tentava acessar a calçada. Segundo relato de testemunha, o veículo trafegava em alta velocidade e não fez qualquer movimento para desviar.

O condutor fugiu sem prestar socorro, mas as investigações do 11º Distrito Policial levaram à identificação de um jovem de 25 anos, ajudante de pedreiro. Ele dirigia o carro usado no atropelamento— um Fiat Tipo verde, 1996 — que foi localizado com o apoio da Guarda Municipal de Campinas em endereço no Jardim Campos Elíseos.

Com a elucidação da autoria, o boletim de ocorrência foi atualizado para incluir os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e omissão de socorro. A vítima permanece hospitalizada e impossibilitada de comparecer à delegacia.