Campinas vai dar adeus a veranico em junho e frio chega a 10ºC

O fim de maio será marcado por uma virada brusca no tempo em Campinas. Após uma sequência de dias com sol forte e máximas próximas de 30?°C, o cenário muda com a chegada de uma frente fria mais intensa que deve atingir a região a partir de sábado, dia 31. Segundo a Climatempo, o avanço da frente fria trará pancadas de chuva à tarde, que se intensificam durante a noite. O domingo (1º) será chuvoso e com máxima de apenas 17?°C, enquanto a mínima despenca para 12?°C.

Na segunda-feira (2), o cenário segue instável pela manhã, com mais pancadas de chuva. Porém, à noite o tempo já começa a firmar, com previsão de céu limpo a partir de terça (3). Mas a calmaria virá acompanhada de uma massa de ar polar, que deve manter os termômetros em níveis bastante baixos até pelo menos quarta-feira (4).

O frio será mais intenso nas madrugadas: os modelos indicam mínima de 10?°C entre terça e quarta-feira, com máximas não passando dos 22?°C, o que confirma a atuação de uma forte massa de ar frio de origem polar sobre o Sudeste do país.