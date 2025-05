Cemitério da Saudade terá 70 novas câmeras de monitoramento

O Cemitério da Saudade, um dos mais antigos e emblemáticos do Brasil, vai receber 70 novas câmeras de monitoramento. As obras para instalação dos equipamentos começam ainda em maio, e os dispositivos serão integrados ao sistema do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Prefeitura de Campinas. A medida tem como objetivo reforçar a segurança no campo santo, que é tombado como patrimônio cultural desde 2003. O investimento total será de R$ 288 mil.

Além da instalação das câmeras, a Setec ampliou a presença de equipes de vigilância no local e intensificou ações conjuntas com a Guarda Municipal e a Polícia Militar para coibir furtos e atos de vandalismo.

Reforma estrutural

A implantação do novo sistema de vigilância faz parte de um conjunto de melhorias que vêm sendo realizadas no Cemitério da Saudade desde 2023. Com investimentos que ultrapassam R$ 9 milhões, foram feitas reformas no velório municipal, restauração do muro histórico e troca de grande parte do piso, agora com bloquetes intertravados — solução que melhora a permeabilidade do solo e o acabamento estético.