CS Anchieta inicia reforma e muda entrega de remédios

O Centro de Saúde Vila Padre Anchieta, em Campinas, passa por obras de melhorias a partir desta quinta-feira (22). As intervenções preveem a instalação de telhas termoacústicas e regularização do piso da recepção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o período das obras, estimado em 45 dias, a entrega de medicamentos será feita no CS Rosália, a 2,2 km de distância. Os demais atendimentos seguem normalmente, com acesso pelo portão dos fundos, na Rua São Bartolomeu, altura do número 174.

A unidade é referência para moradores de Nova Aparecida, CDHU-F, Renascença I e II, Vila Francisca, Vila Penteado, Chácaras Mendonça, Chácaras Anhanguera, Parque Maria Helena e Padre Josimo. A mudança temporária no funcionamento visa garantir segurança a usuários e trabalhadores durante a execução dos serviços.