Superlotado, PS da PUC pede que pacientes busquem outras unidades

O pronto-socorro adulto do SUS do Hospital PUC-Campinas atingiu 415% de ocupação acima da capacidade instalada nesta quarta-feira, 21 de maio, com 83 pacientes internados, todos em estado de alta complexidade. A direção da unidade informou que a situação é crítica e compromete a segurança técnica-assistencial do serviço.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Para evitar riscos e garantir a qualidade do atendimento, o hospital solicitou mais uma vez o apoio da imprensa na orientação à população para que procure outras instituições de saúde. O hospital também pediu que os sistemas de regulação da CROSS e do SAMU aguardem a normalização do cenário antes de encaminhar novos casos para a unidade.

A administração do Hospital PUC-Campinas afirma já ter enviado documentação oficial à Secretaria de Saúde de Campinas e à Diretoria Regional de Saúde (DRS 7), ligada ao governo do Estado, pedindo apoio emergencial.