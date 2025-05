Acidente na SP-101 mata mulher e deixa motociclista ferido grave

Um grave acidente envolvendo três veículos, na manhã desta quarta-feira (21), deixou uma mulher morta e outro motociclista gravemente ferido na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas. O caso foi registrado no quilômetro 1 da pista Leste, por volta das 9h15.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações da concessionária Rodovias do Tietê, o acidente teve início quando uma motocicleta Honda CG150 que trafegava pelo corredor bateu na traseira de um Fiat Fastback, tombou na sequência e arremessou os ocupantes sobre a pista. Uma caminhonete Ford F1000, que seguia pela faixa ao lado, não conseguiu desviar e acabou atropelando a passageira da moto, que morreu no local.

O motociclista que conduzia a CG150 ficou gravemente ferido, sendo socorrido por uma unidade de resgate avançada. O motorista do automóvel e o condutor da caminhonete saíram ilesos.