Campinas realiza feirão com mais de mil vagas de emprego

A cidade de Campinas promove nesta sexta-feira (23) o 11º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2025, com mais de mil vagas disponíveis para os participantes. O evento será realizado na Faculdade Anhanguera, no bairro Taquaral, com organização da Prefeitura por meio da Secretaria de Trabalho e Renda.

Do total de vagas oferecidas, 434 serão para entrevistas presenciais no local, com representantes de empresas já preparados para realizar as seleções. O feirão integra a programação especial do Mês do Trabalhador, que terá ao todo cinco edições durante o mês de maio.

Estarão presentes 16 empresas, entre elas: Sams Club, Leroy Merlin, Atacadão, Supermercados GoodBoom, Dalben, DHL, Soneda Perfumaria, CIEE, TÁ Recursos Humanos, Star Center, Expert Consultoria, A. Yoshi, Alife Group, Prime Benefícios e RH Ímola.