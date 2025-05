Campinas confirma primeira morte por chikungunya no ano

A Prefeitura lamentou a morte e informou que tem intensificado ações no território. Somente na semana passada, foram retiradas 105 toneladas de resíduos descartados irregularmente na área do São Marcos. Além disso, foram realizadas ações de busca ativa, capacitação de profissionais, controle de criadouros, telagem de caixas d’água e nebulizações .

Neste ano, o município já soma cinco casos confirmados da doença , sendo três autóctones , ou seja, com transmissão dentro da cidade. Todos os casos locais foram registrados na mesma região , o que acendeu um alerta às autoridades sanitárias. Os outros dois registros são de casos importados ou com local de infecção indeterminado.

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta terça-feira (20) a primeira morte por chikungunya em 2025 . A vítima é um homem de 49 anos , morador da área de abrangência do Centro de Saúde Jardim São Marcos , que estava internado desde 28 de março e morreu no dia 3 de abril. Ele tinha comorbidades.

Casos autóctones em 2025:

Mulher de 57 anos (início dos sintomas em 8 de fevereiro)

Homem de 49 anos (óbito confirmado)

Homem de 72 anos (sintomas iniciados em 7 de abril)

Outros casos registrados no ano:

Homem de 26 anos, caso importado

Mulher de 21 anos, caso com histórico de viagem

Atenção aos sintomas e riscos

A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor da dengue, e pode evoluir para quadros graves, sobretudo em pacientes com comorbidades, com complicações neurológicas, cardíacas ou articulares de longa duração. A diferenciação com a dengue só é possível por exames laboratoriais, e o diagnóstico precoce é fundamental.