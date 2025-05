Livro sobre o Rio Tapajós será lançado em Campinas

O projeto foi viabilizado com apoio da Lei Rouanet e patrocínio da Faculdade São Leopoldo Mandic . Além das fotografias, a obra traz textos reflexivos sobre os impactos sociais e ambientais nas margens do Tapajós. Após o evento, outros 200 livros serão doados a escolas públicas e bibliotecas . Um lote adicional de 300 exemplares será disponibilizado posteriormente ao preço de R$ 95.

Durante o evento, os primeiros 200 exemplares do livro serão distribuídos gratuitamente ao público. Para receber o exemplar, é necessário assinar um registro no momento da retirada . Giannelli também estará presente para autografar os livros e conversar com os visitantes .

O Museu da Cidade – Casa de Vidro recebe nesta quarta-feira (21), às 19h , o lançamento do livro fotográfico “Amazônia – Rio Tapajós” , de autoria do fotógrafo e jornalista Giancarlo Giannelli . A publicação reúne 69 imagens captadas durante a expedição Barco da Saúde , realizada pela Faculdade São Leopoldo Mandic na região amazônica. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

As imagens documentam paisagens, comunidades indígenas e ribeirinhas e os atendimentos médicos realizados ao longo dos 12 dias de expedição. Segundo o autor, a obra busca provocar reflexões sobre a relação entre o ser humano e a natureza.

Como contrapartida cultural, será oferecida uma oficina artística gratuita voltada a pelo menos 50 participantes, com o objetivo de promover o diálogo entre arte, território e experiência social.

Giancarlo Giannelli atua desde 2017 nas expedições do Barco da Saúde, com projetos que geraram documentários, exposições no Brasil e no exterior e publicações fotográficas com forte teor documental e social.

Serviço