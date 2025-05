Câmara vota criação de secretaria voltada às mulheres em Campinas

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (21), em primeira discussão, o projeto de lei complementar que propõe a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher, uma nova estrutura com atuação transversal na gestão Dário Saadi. Por trás da proposta, há também um movimento político: o novo cargo de secretária(o) foi negociado como parte de um acordo para ampliar o espaço do PL no primeiro escalão.

Com cinco cadeiras no Legislativo, o PL é hoje uma das maiores bancadas da Câmara - ao lado de Republicanos e PSB - e tem sido peça estratégica nas votações de interesse do governo. A criação da nova secretaria não apenas institucionaliza a pauta de políticas públicas para mulheres, mas também reforça o peso político da legenda na administração municipal, com expectativa de acomodar mais um nome indicado pela sigla no comando da pasta.

A proposta enviada pelo Executivo justifica a criação da secretaria pela necessidade de garantir mais eficiência na implementação das políticas públicas voltadas às mulheres, em áreas como saúde, enfrentamento à violência, inclusão social e geração de renda. A nova estrutura contará com departamentos, coordenadorias e cargos de confiança, como secretário(a), adjunto(a), diretores e assessores — todos previstos nas Leis Complementares nº 64/2014 e nº 301/2021.

Reorganização e controle social