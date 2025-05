PF de Campinas investiga tráfico de pessoas para o Leste Europeu

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (20), em Jundiaí, um mandado de busca e apreensão contra uma empresa investigada por tráfico internacional de pessoas com finalidade de trabalho análogo à escravidão. Na ação, foram apreendidos três computadores, um tablet, dois HDs e quatro aparelhos celulares.

Segundo a investigação, a empresa operava plataformas online para recrutar brasileiros, oferecendo vagas fictícias no Leste Europeu, com promessas de condições vantajosas. Entretanto, os dados reunidos pela PF apontam indícios de que a verdadeira intenção era explorar a mão de obra em condições degradantes ou extorquir os candidatos com cobranças indevidas.

A apuração faz parte da Operação Rota 171, deflagrada após o relato de uma brasileira que conseguiu escapar do esquema com apoio da Polícia da Bósnia, em dezembro de 2024. O nome da operação faz alusão ao "engano" das vítimas, iludidas pelas promessas de emprego no exterior.