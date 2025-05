Polícia apreende 241 kg de cocaína e prende homem em flagrante

A Polícia Civil apreendeu 241 quilos de cocaína e prendeu em flagrante um ajudante geral, de 48 anos, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na madrugada desta terça-feira (20), na rodovia SP-147, em Mogi Mirim. A ação foi conduzida pelas equipes Falcão 65, do DENARC, e Lince 209, da 2ª DISE da DEIC do Deinter 2, com apoio de informações de inteligência.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais civis monitoravam há cerca de uma semana um grupo criminoso que transportava grandes quantidades de cocaína da região de fronteira para Campinas e São Paulo. Os investigadores identificaram os veículos utilizados pelo bando, entre eles um Jeep Compass e uma GM Spin, que foram vistos se deslocando em direção a Mogi Mirim, onde ocorreu a abordagem.

Durante a operação, a GM Spin foi interceptada e imobilizada após tentativa de fuga, sendo necessário o uso de disparos de arma de fogo por parte dos agentes. Dentro do veículo, que estava registrado em nome de uma revendedora de Campinas, os policiais encontraram 227 tijolos de cocaína, totalizando 241,3 kg da droga. Uma amostra de 31,9 kg foi encaminhada para análise pericial.