Sarau gratuito em Sousas reúne artistas de Campinas no sábado

A Praça Beira Rio, no distrito de Sousas, em Campinas, será palco do sarau “A Poesia Secreta das Gentes” neste sábado (24), das 16h às 20h. O evento é gratuito e aberto ao público, marcando o encerramento da primeira etapa do projeto homônimo, idealizado pela escritora e Agente Territorial de Cultura Gabriela Guinatti.

O sarau convida artistas de todas as linguagens residentes em Campinas a se apresentarem, com leitura, performance ou intervenção artística. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por formulário disponível na bio da página do projeto no Instagram.

Nos meses que antecederam o sarau, o projeto promoveu oficinas literárias gratuitas em bibliotecas públicas da cidade, com o objetivo de estimular a ocupação desses espaços, democratizar o acesso à produção cultural local e fortalecer a visibilidade de artistas e escritores da região.