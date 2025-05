Baep prende foragido e apreende quase R$ 50 mil em Indaiatuba

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, na noite de segunda-feira (19), um foragido da Justiça em Indaiatuba. Com ele foram apreendidos diversos armamentos, documentos falsos e quase R$ 50 mil em dinheiro. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

A prisão ocorreu durante patrulhamento no bairro Bela Vista, quando os agentes abordaram o suspeito. O homem apresentou documentos falsos, mas acabou entrando em contradição durante a entrevista e confessou sua verdadeira identidade.

Na residência do foragido, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, quatro carregadores, 31 munições, além de R$ 49.300 em espécie, escondidos em um fundo falso. Também foram localizados sete celulares, dois módulos veiculares, um simulacro de arma de fogo e outros documentos falsificados.