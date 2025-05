Mulher agride filho e tenta incendiar roupas em Sumaré

Uma mulher foi presa por policiais do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após agredir o próprio filho de 12 anos e tentar atear fogo em roupas e almofadas dentro de casa. O caso ocorreu no bairro Parque General Osório, em Sumaré, e foi registrado no plantão policial da cidade.

Os policiais foram acionados pelo avô paterno da criança, que relatou que a nora estava inconformada com a transferência da guarda dos filhos para ele e sua esposa, e por isso teria iniciado uma discussão, agredido o menino e tentado provocar um incêndio no imóvel.

“A mulher foi encontrada bastante alterada. Segundo o sogro, ela havia feito uso de entorpecentes e, durante a discussão, agrediu fisicamente o filho, que confirmou a agressão. Foram constatadas lesões visíveis no supercílio e na face esquerda da criança”, informou a Polícia Militar.