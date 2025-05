DIG apreende 190 kg de maconha e prende 3 em Engenheiro Coelho

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana apreendeu 190,8 quilos de maconha durante uma operação realizada na segunda-feira (19) no município de Engenheiro Coelho. A ação resultou ainda na prisão de três pessoas e na apreensão de uma arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após denúncias de que moradores de um bairro estavam sendo ameaçados por integrantes de um grupo armado, que também teria anunciado a chegada de carregamentos de drogas e cigarros contrabandeados.

Na operação, os policiais foram até uma residência no bairro Parque dos Trabalhadores, onde encontraram parte da droga armazenada em tijolos embalados com fita adesiva. No mesmo local, foi localizado um revólver calibre 38 municiado, e um dos suspeitos foi detido.