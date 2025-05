GM prende dois homens por furto a comércio no Centro de Campinas

Dois homens foram detidos pela Guarda Municipal de Campinas na madrugada de segunda-feira (19), suspeitos de furtar um estabelecimento comercial na região central. A ação ocorreu durante patrulhamento intensificado motivado pelo aumento de furtos nas últimas semanas.

Com o apoio do Setor de Inteligência da corporação, os guardas localizaram os suspeitos logo após o arrombamento da loja. Os dois estavam carregando os produtos furtados: um deles com 89 bodys infantis e o outro com uma cadeirinha de bebê.

Ambos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial, juntamente com os objetos recuperados, que foram devolvidos à proprietária da loja. Imagens de câmeras de segurança também confirmaram a autoria do crime.