Vini pede arquivamento de CP e acusa relator de parcialidade

A defesa do vereador Vinícius Oliveira (Cidadania) pediu o imediato arquivamento da Comissão Processante (CP) instaurada na Câmara de Campinas, que pode levar à cassação de seu mandato. O documento do qual o Portal Sampi Campinas teve acesso foi protocolado nesta segunda-feira (19) e aponta vícios de origem, perseguição política e falta de isenção do relator, Nelson Hossri (PSD).

A CP foi aberta em 23 de abril, com 23 votos favoráveis, após denúncia de quebra de decoro parlamentar. O processo foi motivado pela atuação do vereador no Hospital Mário Gatti, em 1º de janeiro, quando ele gravou vídeos cobrando plantões médicos e a presença de profissionais de saúde, o que, segundo a denúncia, teria exposto servidores de forma truculenta.

Na peça, a defesa afirma que a comissão tem “vício insanável” em sua formação, aponta cerceamento de defesa e sustenta que o relator já antecipou julgamento, configurando “flagrante desvio de finalidade”.