Campinas instala nova microfloresta na avenida Prestes Maia

A Prefeitura de Campinas iniciou nesta segunda-feira (19) a fase final da implantação de mais uma microfloresta urbana, desta vez em um terreno de 4.250 metros quadrados na avenida Prestes Maia, próximo à alça de acesso da marginal do Piçarrão, entre os bairros Jardim do Trevo e São Bernardo. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Esta é a oitava microfloresta implantada no município, com mudas de árvores da Mata Atlântica cultivadas no Viveiro Municipal Otávio Tisseli Filho, localizado no Parque Xangrilá. A sétima unidade, instalada no Parque Floresta, foi concluída na última quinta-feira (15). Juntas, as microflorestas implantadas já somam 9.239 árvores plantadas.

O modelo adotado em Campinas segue a lógica de alta densidade de plantio em áreas pequenas, com mudas próximas entre si. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, o objetivo é oferecer mais sombra, melhorar a qualidade do ar, reduzir a temperatura urbana e abrigar pequenas espécies da fauna local. “A microfloresta no meio urbano proporciona mais sombra, filtra o ar, diminui a temperatura em ilhas de calor e serve de abrigo à pequena fauna urbana”, afirma Paulella.