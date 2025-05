Idoso morre após caminhonete bater em barranco em Indaiatuba

Um homem de 69 anos morreu na tarde de domingo (18) após o veículo em que estava colidir contra um barranco na Estrada Municipal Grama Videira, na zona rural de Indaiatuba. A vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e morreu ainda no local, conforme constatado pela equipe médica do Serviço de Ambulância.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial da cidade, o condutor da caminhonete MMC/L200 Triton relatou que trafegava normalmente pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e bateu contra o barranco. Com o choque, o idoso foi lançado contra o para-brisa e arremessado para fora do veículo, sofrendo lesões fatais.

A Guarda Civil Municipal foi a primeira a chegar ao local, acionada pela Central de Ambulância. A Polícia Técnica também esteve presente e realizou os trabalhos de perícia. O corpo foi recolhido por uma funerária local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).